Москва, 26 мая, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам 26 мая, что Владимир Путин не сможет встретиться с британским певцом Элтоном Джоном, который дает в Москве концерт 30 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По его словам, договоренность о встрече с условием, если графики позволят, была достигнута. «Графики не совпадают, но это не значит, что такая встреча не может состояться в следующий раз», — сказал Песков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2015 года Элтон Джон заявил, что готов встретиться с российским президентом, чтобы обсудить проблемы секс-меньшинств в России.

Некоторое время спустя ему позвонили российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, представившись президентом РФ. После розыгрыша состоялся телефонный разговор Путина с Элтоном Джоном, в ходе которого глава государства предложил встретиться лично.