Волгоград, 26 мая, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Поступок 13-летней жительницы Камышина, которая, чтобы сделать селфи, взобралась на бюст легендарного летчика, Герою Советского Союза Алексея Маресьева, вызвал бурю негодования и обсуждений в сети интернет.

penrosa Памятник Герою Советского Союза Алексею Маресьеву

Скандальный фотоснимок, на котором девочка-подросток не только забралась «верхом» на бюст на Аллее героев в Парке Победы города Камышина, но и одела на голову Маресьеву бейсболку, появился в соцсетях накануне, 25 мая. Большинство осудили этот поступок. Однако нашлись и те, кто не увидел в нем «ничего сверхъестественного», передает корреспондент ИА REGNUM.

Автора снимка полиция разыскала достаточно быстро. Им оказалась 13-летняя учащаяся одной из общеобразовательных школ Камышина, пишет infokam.su. Как выяснилось, девочка из нормальной семьи, на момент «фотосессии» она была трезва, хотя и курила. По словам специалиста по связям со СМИ межмуниципального отдела МВД России «Камышинский» Марины Агарковой, девочку поставили на учет в отделении по делам несовершеннолетних, наставником ей назначен один из руководителей отдела полиции.

Свой поступок она объяснила желанием сфотографироваться «поближе с героем». С подростком провели профилактическую беседу, после чего она раскаялась в содеянном и принесла жителям Камышина и родственникам Героя Советского Союза свои извинения, добавив, что не хотела оскорбить память о легендарном летчике.

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Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая в Камышине широко отметили 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза, летчика-аса Алексея Петровича Маресьева. На малую родину героя прибыли делегации десятка российских регионов и стран ближнего зарубежья, призеры Паралимпийских игр, участники Великой Отечественной войны, родственники Алексея Маресьева и видные общественные деятели. Программа празднования была интересной и насыщенной.

Добавим, что желание сделать удачный снимок иногда толкает его авторов на порицаемые социумом поступки. Так, на прошлой неделе в городе Новочеркасске Ростовской области девушка для эффектного фотоснимка залезла на чашу Вечного огня. Кадр, сделанный на «Кургане Славы» в Александровском парке, появился в соцсети и вызвал бурю негативных эмоций у пользователей. На фотографиях девушка стоит прямо на чаше Вечного огня в футболке с изображением флага Израиля.