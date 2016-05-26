Степанакерт, 26 мая, 2016, 13:07 — ИА Регнум. Вечером 25 мая, пока при невыясненных обстоятельствах погиб солдат Армии обороны Карабаха.

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Как сообщает пресс-служба АО НКР, около 18:20 часов 25 мая при невыясненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил 19-летний военнослужащий Ваге Аргамович Ехоян. Ведется следствие для выяснение обстоятельств инцидента.

Следственный комитет Армении сообщает, что военнослужащий получил ранение в голову и скончался по дороге в госпиталь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 мая и в ночь на 26 в зоне карабахского конфликта ситуация оставалась сравнительно спокойной, несмотря на то, что по сообщению министерства обороны Карабаха, после полудня 25 мая и в ночь на 26 мая ВС Азербайджана на линии соприкосновения с Нагорно-Карабахской Республикой возобновили нарушение сохранявшегося предыдущие сутки перемирия.