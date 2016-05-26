Исэ, Япония, 26 мая, 2016, 12:26 — ИА Регнум. В городе Исэ (остров Хонсю, Япония) сегодня, 26 мая, открылся саммит «Большой семерки». Главы государств, прибывшие на встречу G7, встретились у ворот храма Исэ, сообщает телеканал NHK.

Мария Чегляева Флаг Японии

На встречу первым прибыл президент Франции Франсуа Олланд, вслед за ним и другие участники, причём президент США Барак Обама приехал последним. У ворот храма гостей встретил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Отмечается, что руководство Японии выбрало именно это место для встречи G7, стараясь поближе познакомить гостей страны с культурой Японии. Выбор места проведения саммита был неожиданным для гостей.

Напомним, что в число стран G7 входят следующие государства: Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Россия входила в состав «Большой восьмёрки» с 1997 года, но в 2014 году вышла из состава G8.

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