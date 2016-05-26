Москва, 26 мая, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Новости об ожидании снижения инфляции вызывают положительные чувства у граждан, но серьезные опасения у экономистов. Снижение инфляции в 2017 году до уровня 6% и до рекордно низкого показателя 4% в 2019 году представляется больше гаданием и пожеланием, а не обоснованным принятыми мерами результатом управления экономикой. Странно, что гаданием в области инфляции занимаются Министерство экономического развития и ЦБ, при этом не несут никакой ответственности за фактические результаты своей деятельности, заявил завкафедрой финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление МЭР о снижении инфляции в 2016 году до 6,5%.

Илья Репин. Бурлаки идущие вброд. 1872

«Возможно ли в 2019 году получить инфляцию 4%? Да, но какой ценой это может быть получено? Можно получить и 0%, если в стране не будет населения и экономической активности. По сути сейчас все так и происходит, рост ключевой ставки, которая сейчас удерживается на 11% и явно выше текущих значений и прогнозов самого ЦБ по инфляции, убивает коммерческое кредитование и инвестиции, что делает невозможным импортозамещение, да и просто развитие экономики», — сказал Ордов.

«ЦБ проводит политику «инфляционного таргетирования». Главным драйвером инфляции в последние годы являлась девальвация рубля. ЦБ не считает необходимым управлять курсом, то есть главным фактором инфляции, которой, как им кажется, они управляют. Странная логика», — считает эксперт.

«ЦБ оказался в ловушке со своей стратегией инфляционного таргетирования. Курс рубля зависит от котировок нефти, а цены на нефть ЦБ контролировать или хотя бы повлиять на них не может. Главное в другом. ФРС США перешла в фазу повышения учетной ставки, и можно только делать ставки о количестве и уровне повышения. Это повысит привлекательность американской валюты в мире. В то же время ЦБ РФ вынужден будет снижать ключевую ставку, если, конечно, сам верит в собственные прогнозы и прогнозы МЭР. Причем делать это придется достаточно быстро и высокими темпами. В итоге это снизит привлекательность рубля, что отразится на курсе рубля к основным мировым валютам. Очередная фаза девальвации рубля снова вызовет рост инфляции и инфляционных ожиданий», — пояснил Ордов.

По его мнению, «предложение МЭР по замораживанию зарплат и осознанному снижению реальных доходов населения приведет к дальнейшему сокращению совокупного спроса на товары и услуги в России. Это в условиях совершенной конкуренции и снижения спроса приводит к снижению цен, т.к. производители вынуждены продавать свои товары и услуги дешевле, а у нас это приводит лишь к сокращению рабочих мест и еще большему обнищанию населения на фоне роста цен. В результате инфляция в условиях неэффективной экономики не может быть низкой, экономика России вынуждена расплачиваться за свою неэффективность».

«Единственный способ обуздания инфляции на долгосрочную перспективу — стимулирование потребительского спроса и широкое кредитование в инвестиционных целях, что создаст условия импортозамещения, развития экономики, увеличения рабочих мест и располагаемых доходов населения. Только в этом случае, создав внутренний инвестиционный рынок, мы сможем быть уверенными в низкой инфляции при устойчивом росте уровне жизни граждан. Низкая инфляция не должна являться самоцелью, особенно, если это приведет к тому, что большинство населения станет нищим и безработным», — резюмировал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение инфляции в России к концу 2016 года до уровня 6,3−6,5%, снижение годовой инфляции ведомство ожидает с конца июня. В конце апреля руководитель Минэкономразвития Алексей Улюкаев говорил, что в 2016 году инфляция составит 6,5% и замедлится до 4% в 2019 году, в соответствии с базовым сценарием МЭР.