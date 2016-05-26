Хиросима, Япония, 26 мая, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил 26 мая, что Турция должна соблюдать все условия соглашения о предоставлении ей безвизового режима, а также отверг, по его словам, угрозы со стороны Анкары, сообщает Associated Press.

ИА REGNUM Несговорчивый Эрдоган

С таким заявлением чиновник ЕС выступил в рамках саммита «Большой семерки», проходящего в Японии, отметив, что ЕС ожидает, «что Турция будет придерживаться своих обязательств».

Турция для получения безвизового режима с Евросоюзом должна выполнить 72 условия, однако президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отказывается изменить законодательство по борьбе с терроризмом.

Напомним, возможность введения безвизового режима с ЕС была одним из способов убедить Анкару подписать миграционное соглашение, в рамках которого Турция должна забирать из Греции мигрантов, прибывших туда незаконно.