Додома, 26 мая, 2016, 12:03 — ИА Регнум. Доктор Али Мохаммед Шейн, президент Занзибара, отправился с двухдневным визитом в Союз Коморских островов, сообщает танзанийская газета Mwananchi.

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Шейн будет представлять президента Объединенной республики Танзания Джона Магуфули на церемонии инаугурации новоиспеченного президента Коморских островов — Азали Ассумани Боинакхер.

Азали Ассумани Боинакхер одержал победу на всеобщих выборах в своей стране, прошедших 10 апреля 2016 года и повторно проведенных 11 мая на автономном острове Анжуан.

Инаугурация президента пройдет завтра в городе Морони в присутствии лидеров зарубежных стран.

В ходе визита доктора Шейна сопровождают министр из канцелярии президента Объединенной республики Танзания и председатель революционного совета (Bora) — Исса Гаджи Усси, а также советник президента в области международных отношений, финансов и инвестиций — посол Мохаммед Рамиа Абдивава.

Справка:

Полковник Азали Ассумани в 1990 году занял пост временного командующего вооружёнными силами Коморских островов. В апреле 1999 года он возглавил военный переворот, в ходе которого был отстранён от власти президент Массунде, отменена конституция и распущены все государственные институты власти. 6 мая 1999 года мятежный полковник на основании введённой им временной конституции провозгласил себя президентом.

Благодаря мировой общественности Ассумани вынужден был в декабре 1999 года назначить гражданского премьер-министра, сделав тем самым первый шаг к переходу от военного режима к гражданскому. Он объявил, что добровольно покинет пост президента, чтобы передать власть новому демократически избранному главе государства, но обещание не выполнил. Ассумани оставил военную службу и начал предвыборную кампанию, как гражданское лицо. 14 апреля 2002 года на всеобщих президентских выборах Ассумани победил, набрав 75% голосов.

Однако демократичность выборов была поставлена под сомнение, как и внутри страны, так и зарубежными наблюдателями. США признали выборы свободными и демократичными.

Азали Ассумани стал первым президентом фактически нового государства — Федеральной Исламской Республики Коморские острова. Новый президент провёл выборы в федеральный парламент, сформировал первое федеральное правительство, признал право островов на автономию.

За время его президентства были попытки очередного государственного переворота и покушение на жизнь президента. Азали Ассумани не получил ожидаемой поддержки на парламентских выборах 2004 года. Во время его правления Коморы были признаны одним из беднейших государств мира, где не в полной мере соблюдались права человека.

Во внешней политике он был сторонником сотрудничества с африканскими государствами. При нём, в 2002 году, Коморские острова вошли в Африканский Союз.

26 мая 2006 года ушёл в отставку. По итогам президентских выборов, прошедших 10 апреля, Конституционным судом Коморских островов Азали Ассумани был признан новым президентом.