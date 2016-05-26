Москва, 26 мая, 2016, 11:51 — ИА Регнум. Котировки североморской нефтяной смеси марки Brent впервые с ноября прошлого года превысили отметку в $50 в ночь на 26 мая, о чём свидетельствуют данные Лондонской биржи.

ИА REGNUM Нефть

По состоянию на 4:34 мск на Лондонской бирже ICE стоимость июльских фьючерсов на североморскую Brent достигла $50,04 за баррель. Цена июльских фьючерсов на лёгкую нефть марки WTI выросла до $49,84 за баррель.

По состоянию на 11:40 мск цена одного барреля Brent составляет $50,02 (рост 0,54%). Цена фьючерсов на марку WTI составила $49,80 (рост 0,482%).

Цена за баррель нефти в $50 является психологической отметкой. Об этом сообщил рыночный аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер, пишет газета «Ведомости».

После того, как эта отметка достигается, участники нефтяных торов стараются сделать так, чтобы нефть ещё подорожала. При этом на рынке сохраняется переизбыток нефти, несмотря на то, что спрос растёт и из-за пожаров в Канаде наблюдаются перебои с поставками чёрного золота.