Тайбэй, 26 мая, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Спустя всего 5 дней после официального вступления в должность главы администрации Тайваня Цай Инвэнь оказалась в центре медийного скандала, связанного с неудачным высказыванием тайваньского политика.

Sam Yeh Цай Инвэнь

25 мая в Тайбэе состоялась встреча Цай Инвэнь и помощника главы Министерства торговли США Маркуса Джажотта. В самом начале встречи новоизбранный глава администрации Тайваня начала говорить на китайском языке, после чего сбилась, и, промолчав около 10 секунд, извинилась и заявила, что не знает как выразить свою мысль на китайском. Дальнейшие переговоры прошли на английском языке, пишет «Наньцзао жибао».

Данный инцидент был показан по всем тайваньским каналам, после чего многие жители Тайваня обрушились с критикой в адрес Цай Инвэнь. Лидера Тайваня обвиняют в желании во что бы то ни стало сблизиться с США, несмотря на успешное развитие отношений с материковым Китаем.

За несколько дней до этого Цай Инвэнь заявила, что руководство Тайваня еще не приняло позицию по вопросу территориального спора КНР и Японии, что было рассмотрено журналистами и политологами как «желание получить поддержку от Японии, несмотря на ущерб национальным интересам Китая». Члены партии Гоминьдан выступили с резкой критикой в адрес новоизбранного президента Тайваня, обвиняя его в контрпродуктивной построении отношений с КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 26 мая в Тайбэе прошли массовые протесты в связи с отказом нового президента Цай Инвэнь признать консенсус 1992 г., регламентирующего отношения Тайваня и КНР. У здания штаб-квартиры Демократической прогрессивной партии собрались таксисты и члены их семей, требующие пересмотреть позицию президента по вопросу развития отношений с материковым Китаем.