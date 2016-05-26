Москва, 26 мая, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Президент и председатель правления Сбербанка России Герман Греф заявил, что в течение двух-трёх лет клиенты банка перестанут пользоваться пластиковыми картами: необходимость отпадёт из-за внедрения новых технологий, позволяющих идентифицировать человека по голосу и внешности. Об этом Греф сообщали в интервью газете «Известия».

plusworld.ru Пластиковая карта

Греф пояснил, что речь идёт о технологии voice recognition, позволяющий распознать клиента по его голосу, и image recognition — по внешности. «Эти решения, которые доводят точность идентификации до 99,9%, находятся в высокой степени готовности», — заявил он.

Необходимость внедрения новшества вызвана тем, что пластиковые карты не всегда удобны для клиентов, которые нередко сетуют на вынужденное обращение в то отделение, где её открыли, для полного сопровождения по карте. Нововведение же позволить сделать систему единой.

«Не нужно никуда ездить, не нужно документов, чтобы мы идентифицировали ваш голос для совершения любой операции», — пояснил Греф.

Греф при этом обратил внимание на вопросы безопасности — введение этих технологий позволит повысить защиту от мошенничества. Таким образом, пластиковые карты постепенно уходят в прошлое.