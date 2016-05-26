Новочеркасск, Ростовская область, 26 мая, 2016, 10:59 — ИА Регнум. В городе Новочеркасске историческая брусчатка на площади Ермака, оказавшаяся под асфальтом, будет восстановлена. Соответствующее решение вынес Ростовский областной суд. Камнем должна быть выложена часть территории перед Патриаршим Вознесенским войсковым всеказачьим собором площадью 201,3 квадратного метра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 26 мая.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Площадь Ермака в Новочеркасске

Восстановить исторический облик должна администрация столицы донского и мирового казачества. Именно они летом 2015 года решили таким образом реконструировать часть объекта культурного наследия «Историко-архитектурный комплекс площадь Ермака», находящегося в государственной собственности.

Стражи правосудия пришли к выводу, что сохранность объекта администрацией Новочеркасска надлежащим образом не обеспечена.

Напомним, что произвол сотрудников местной администрации вызвал общественный резонанс. После широкой огласки, полученной в социальных сетях и различных изданиях, возмутились данным фактом и региональные власти.

«Это безобразие. Нельзя так делать, коллеги. Кто-то же это положил? Это же не вандалы ночью устроили? Я вынужден оштрафовать тех, кто этим занимался», — комментировал руководитель регионального Минкульта Александр Резванов. Затем на место выезжал и губернатор Василий Голубев, который указал властям на то, что «историческую брусчатку необходимо восстановить в полном объеме».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, исторические сведения гласят, что первые камни брусчатки закладывал основатель Новочеркасска — донской атаман Матвей Платов, чьим именем назван строящийся международный аэропорт под Ростовом-на-Дону. Прах «вихорь-атамана» покоится в усыпальнице Патриаршего Вознесенского войскового всеказачьего собора.