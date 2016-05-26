Волгоград, 26 мая, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Жителям Волгоградской области комфортнее будет жить по «местному» времени. Это показали итоги онлайн опроса, который проводился на сайте областной думы с 17 марта по 24 мая, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего в голосовании приняли участие 17,3 тыс. человек.

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Подавляющее большинство респондентов — 85% — высказались за переход в третий часовой пояс (МСК+1), то есть на час раньше российской столицы. Шагать по времени в ногу с Москвой предпочли немногим более 2,6 тыс. человек или 15% опрошенных.

Положительный ответ на вопрос о том, отразилась ли на состоянии их здоровья отмена сезонного времени в 2015 году, ответили 78% респондентов, разницы не заметили 3,8 тыс. человек или 22% опрошенных.

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Перевод стрелок в Волгоградской области: половина «за», половина «против»

Для принятия окончательного решения депутаты намерены проанализировать этот вопрос всесторонне. Изучение мнения населения — это один из этапов. Сбор и анализ данных в трудовых коллективах и социальных учреждениях городов и районов области пока продолжается.

Напомним, сначала опрос с целью узнать общественное мнение по переводу стрелок часов на час вперед был запущен на сайте облдумы 15 марта. Однако интернет-ресурс не справился с наплывом желающих проголосовать, что на некоторое время парализовало работу сайта. Позже опрос и вовсе исчез с интернет-страницы законодательного собрания. Как пояснили в парламенте, голоса были «накручены». Через несколько дней волгоградцам был предложен усовершенствованный формат голосования. Он выбран «с целью обеспечения достоверности и максимальной защищенности от попыток фальсификации итогов исследования».

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос о переводе времени на час раньше Москвы (именно так жила Волгоградская область до 1988 года) в регионе снова начали активно обсуждать в прошлом году. Не затягивать с его решением парламентариев в конце 2015 года призвал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Глава региона настоятельно попросил депутатов оперативно определиться, какой из вариантов предпочтительнее для области — на час или два впереди Москвы.

Добавим, что инициативу о смене часового пояса в Саратовской области на днях одобрили депутаты регионального Заксобрания. Проект закона о введении в регионе местного поволжского времени готовиться для внесения в Госдуму РФ. За перевод времени на один час вперед высказалось абсолютное большинство муниципальных образований и общественных советов. Депутаты при обсуждении этого вопроса посчитали, что переход в другой часовой пояс положительно скажется как на экономическом, так и на социальном положении Саратовской области.

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