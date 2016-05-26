Пекин, 26 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Автолюбители из КНР активно обсуждают недавно появившееся в интернете фото кроссовера Beijing Auto Huansu S3L, являющегося «удлиненной» версией популярного в Китае Huansu S3.

xcar.com.cn Beijing Auto Huansu S3L

Судя по снимку, изменились не только физические размеры автомобиля, но и некоторые элементы экстерьера. Внимание интернет-пользователей привлекла передняя часть Huansu S3L — она практически полностью копирует дизайн последней линейки внедорожников от Lexus. Китайские инженеры видоизменили решетку радиатора, и доработали переднюю и заднюю оптику, пишет «Тайпин цичэ».

«Удлиненная» версия кроссовера получила 2 версии двигателей: 1,5-литровый бензиновый мотор, мощностью 113 л.с., и 1,8-литровый мотор, выдающий 140 л.с. Вне зависимости от версии двигателя автомобиль будет оснащен механической трансмиссией.

Стоимость полноприводного кроссовера в базовой комплектации составит 55 тыс. юаней. Полный пакет дополнительных опций обойдется покупателю еще в 13 тыс. юаней. Официальный старт продаж намечен на осень 2016 г.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 25 мая в официальных дилерских центрах BMW в Китае начались продажи удлиненной версии BMW X1, официальная презентация которой состоялась на Пекинском автосалоне в апреле 2016 г. Обновленный городской кроссовер создан специально для внутреннего рынка КНР и не будет доступен в других странах.