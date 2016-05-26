Москва, 26 мая, 2016, 10:14 — ИА Регнум. До конца первого полугодия 2016 года цены на черное золото могут выйти в коридор $50−60. Основная причина — точка безубыточности американского сланца на уровне $55 за баррель, плюс монетарная политика ФРС, которая оказалась намного мягче ожиданий. Дальнейший рост цен на нефть должен стать основным предметом переговоров между США и Саудовской Аравией, считает директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

ИА REGNUM Нефть

«$50 за баррель — это цена, заложенная в российский бюджет на 2016 год. Плюс теперь правительство имеет лучшие шансы на продажу долей в «Роснефти» и «Башнефти». При $50 за баррель и российский рубль, и российский рынок акций выглядит фундаментально недооцененными. Справедливые уровни: 62−63 руб. за доллар, индекс РТС — 1000 пунктов», — отметил эксперт.

«Основным фаворитом на рынке акций остаются акции Сбербанка, которые в очередной раз обновляют исторические максимумы. Из-за жесткой системы налогообложения от роста цен на нефть прежде всего выигрывают финансовые компании, а не нефтяники», — пояснил Разуваев.

«Нефтяная эра в мире не закончилась. Никаких фундаментальных изменений в структуре мировой экономики не произошло. А себестоимость плюс адекватный возврат на собственные инвестиции дает коридор в $60−100. Именно на него должны ориентироваться инвесторы», — резюмировал эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 26 мая, нефть марки Brent впервые с 4 ноября 2015 года превысила психологически важную отметку $50 за баррель. Формальным поводом для роста цен стали данные из США по коммерческим запасам за неделю, завершившуюся 20 мая. Они снизились сразу на 4,2 млн баррелей, до 537,1 млн баррелей или на 0,8%. Добыча нефти в Штатах за неделю сократилась на 0,27% или на 24 тыс. баррелей в сутки, до 8,767 млн баррелей.