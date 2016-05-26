Москва, 26 мая, 2016, 09:58 — ИА Регнум. В Крыму ведется подготовка к строительству жилого комплекса для людей, чьи дома попали в санитарно-защитную зону Керченского моста. Более 80 семей из 8 ветхих домов, расположенных на улице Цементная Слободка, получат квартиры в микрорайоне «Нижний Солнечный», сообщили в Росавтодоре.

kerch-most.ru Строительство Крымского моста

«Администрацией Керчи выделен земельный участок под новую застройку. Территориально он находится совсем близко. Нет необходимости переезжать в другой район. Уже проведены кадастровые работы и переговоры со всеми энергопоставляющими компаниями, с которыми согласованы технические условия строительства. Необходимость переселить людей с Цементной Слободки возникла давно. Дома здесь фактически являются аварийными», — рассказал руководитель администрации Керчи Сергей Писарев.

В санитарно-защитную зону Крымского моста попали восемь жилых домов по улице Цементная Слободка. «В расселяемых домах — 78 квартир. 34 из них — это муниципальные квартиры, 44 принадлежат собственникам. Практически все жители согласны на переселение. Они переедут в красивые многоэтажные дома, которые будут обслуживаться на таком же уровне, как другие дома в центре Керчи, — рассказал заместитель председателя Совета министров Республики Крым Олег Казурин.

Согласно решениям, принятым в связи со строительством Крымского моста, жители ветхих домов переселятся в два трехэтажных многоквартирных дома в «Нижнем Солнечном» к концу 2016 года.

На территории нового жилого комплекса разместятся также детский игровой городок, спортивная площадка, парковки и другие объекты, необходимые для комфортного проживания людей.

Как сообщало ИА REGNUM, проектная документация Керченского моста получила положительное заключение государственной экспертизы. Возведение моста в Крым обойдется в более чем 211 млрд 851 млн 575 тыс. рублей в ценах четвертого квартала 2015 года. Новый мост станет самым длинным в России: по проекту его длина — 19 км. Планируется, что движение по мосту будет открыто до декабря 2018 года.

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