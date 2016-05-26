Москва, 26 мая, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Рубль неплохо прибавил в цене, отметившись на недельном максимуме к доллару и на годовом максимуме — к евро. Ключевым драйвером восходящей динамики российской валюты стало удорожание нефти, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сегодня, 26 мая, котировки отметили новый семимесячный максимум на уровне $50,60. Это послужит доводом в пользу покупок рубля на открытии торгов. После вчерашнего пика налоговых выплат этот фактор поддержки уходит со сцены, однако заменить его может ухудшение динамики доллара, который снижается против основных валют на международном рынке Форекс», — пояснил Ковалев.

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«Рубль может нацелиться на тестирование уровня 65 к доллару, но успех отечественной валюты будет зависеть от способности Brent удержаться над 50-долларовым рубежом и подтвердить его пробой. Не исключено, что отыграв локальный всплеск позитива от данных по запасам, цена скорректируется, что ограничит потенциал дальнейшего укрепления рубля», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, рубль укрепляется на фоне дорожающей нефти. 26 мая нефть марки Brent впервые с 4 ноября 2015 года торгуется выше отметки $50 за баррель. Центробанк РФ снизил официальные курсы валют на 26 мая. Евро потерял в цене 1,5753 рубля и расположился на уровне 73,4596 рубля. Доллар упал на 1,1544 рубля — до 65,8949 рубля.