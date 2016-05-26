Москва, 26 мая, 2016, 08:59 — ИА Регнум. В течение ближайших двух-трех лет в Сбербанке будут внедрены новые технологии подтверждения личности клиентов, которые позволят отказаться от использования банковских карт. Речь идет об идентификации по голосу и внешности, заявил глава российской кредитной организации Герман Греф в интервью «Известиям».

Банкомат

В настоящее время для полного сопровождения по карте клиенты Сбербанка обязаны обращаться в отделение, где открывали ее. Это доставляет гражданам неудобства, однако связано с вопросами безопасности. Тем не менее, по словам Грефа, технические решения под названием voice recognition и image recognition, с помощью которых личность клиента будет идентифицирована с точностью до 99,9%, почти готовы.

К 2018 году Сбербанк планирует внедрить платформу «18+», в которую будет заложен функционал для определения личности клиента по голосу и ладони, закупаются банкоматы с системой биометрии. После внедрения новшества клиенты станут использовать карту в качестве инструмента платежа гораздо реже.

«Банкинг изменится драматически», — отметил Греф. Новый метод идентификации сделает работу с банком более удобной для клиентов и защитит их от возможного мошенничества.