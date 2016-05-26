Москва, 26 мая, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в интервью греческому изданию «Катимерини» накануне визита в Грецию заявил, что между Россией и Евросоюзом нет неразрешимых проблем — диалог можно вернуть в конструктивное русло.

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По его словам, для возвращения к партнерству необходимо лишь «отказаться от порочной логики игры в одни ворота» и начать учитывать мнение и интересы друг друга.

Глава государства отметил, что Россия и Евросоюз сейчас находятся на развилке — им необходимо ответить на вопрос, каким они видят будущее своих отношений и в каком направлении собираются идти.

«Убеждён, что из событий на Украине следует сделать должные выводы и приступить к созданию на обширном пространстве от Атлантики до Тихого океана зоны экономического и гуманитарного сотрудничества, опирающегося на архитектуру равной и неделимой безопасности», — сказал Путин, добавив, что гармонизация европейского и евразийского интеграционных процессов на этом пути станет важным шагом.

Кроме того, президент РФ отметил, что ЕС угрожает конкуренция со стороны других центров влияния, возникших в современном мире. Приведя в пример саммит Россия — АСЕАН, который прошел в Сочи в мае, Путин пояснил, что там обсуждались, в частности, перспективы интеграционных проектов и углубления сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Чтобы ЕС мог занять достойное место в новых реалиях, Брюсселю необходимо объединить потенциалы всех европейских стран, в том числе и России, заключил президент РФ.