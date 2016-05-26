Ростов-на-Дону, 26 мая, 2016, 07:38 — ИА Регнум.



vk.com/rostovnadonu Медвежонок на цепи

Жители Ростовской области нашли прикованного на цепь к дереву медвежонка. Маленький хищник, которому на вид около трёх месяцев, сидел на привязи у трассы неподалеку от села Пешково. Как сделали вывод пользователи соцсети «ВКонтакте», в которой появились фотографии очевидцев, животное служит приманкой одного из придорожных кафе, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

«Медвежонок пытается спрятаться от палящего солнца в небольшом островке тени, образовавшейся от кроны дерева. Несмотря на предупреждающую надпись «Осторожно, укусит», дети и взрослые с нескрываемым любопытством подходят к животному, берут его на руки, фотографируются с ним, а также пытаются чем-нибудь покормить звереныша», — написала пользователь соцсети.

Фактом жестокого обращения с животным уже заинтересовались надзорные органы, а приютить медвежонка готовы сотрудники ростовского зоопарка. Перед тем как хищник получит прописку в питомнике, он пройдет обследование в ветеринарной лаборатории, некоторое время должен провести на карантине.

Между тем пользователи соцсети жалеют маленького хищника, оказавшегося в неволе, и хотят наказать виновных в мучениях животного. «Почему за хищниками нет особого надзора и учёта? Он ещё маленький, но он хищник! И как он оказался у этих товарищей?» — задается вопросом Карина Довгаева.

Некоторые неравнодушные пользователи готовы приехать к придорожному кафе, у которого прикован медвежонок, и оказать помощь животному.