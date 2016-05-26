Токио, 26 мая, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Председатель Евросовета Дональд Туск на брифинге перед открытием саммита «Большой семерки» в Японии заявил, что ЕС намерен придерживаться текущей политики в отношении России — пока не будут до конца выполнены Минские соглашения, санкции не отменят, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По его словам, в реализации Минских соглашений пока не происходит «значительного продвижения». Туск выразил уверенность, что решение по поводу санкций в отношении России будет принято в течение двух-трех недель «без масштабных дискуссий».

Напомним, 31 июля истекает срок действия санкций ЕС, введенных в отношении Москвы. Вопрос об их продлении будет обсуждаться на саммите 28−29 июня. За смягчение экономического эмбарго выступают пять стран — Венгрия, Кипр, Греция, Италия и Словакия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Москвой и Западом ухудшились на фоне кризиса на Украине и воссоединения Крыма с РФ.

Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных физических лиц и компаний РФ. Затем западные «ограничительные меры» были введены в отношении целых секторов экономики РФ. В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против страны.