Москва, 26 мая, 2016, 05:17 — ИА Регнум. Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса рано утром 26 мая выехала в сторону государственной границы. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МЧС России.

nv86.ru Гуманитарная помощь.

В составе колоны — более ста грузовиков, которые должны доставить в Донецк и Луганск свыше 1200 тонн гуманитарных грузов. Основную массу их составляет продовольствие, предметы первой необходимости, медикаменты, пожарно-техническое имущество и учебная литература.

«Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган» для прохождения необходимых таможенных процедур в соответствии с международным законодательством по доставке гуманитарных грузов», — сообщили в ведомстве.

Как передавало ИА REGNUM, за период с августа 2014 года в Донецк и Луганск была отправлена уже 51 автомобильная колонна МЧС России. Жителям Донбасса было доставлено около 580 тысяч тонн гуманитарной помощи.