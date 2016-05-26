Пекин, 26 мая, 2016, 04:48 — ИА Регнум. Китайская корпорация Foxconn Technology Group известная во всем мире благодаря сотрудничеству с Apple сообщила о массовом увольнении работников сборочных цехов. Около 60 тыс. человек заменены на промышленных роботов.

dersinn.net Манекен

Как отметил представитель Foxconn Technology Group, руководство корпорации пошло на этот шаг из-за «финансовой неэффективности» ручного труда. С помощью промышленных роботов китайский поставщик Apple намерен сократить расходы и увеличить производительность, пишет «Сина синьвэнь».

Все уволенные сотрудники работали на одном из заводов Foxconn в провинции Цзянсу. До массовых увольнений на заводе трудились 110 тыс. человек.

Foxconn Technology Group является крупнейшим в мире производителем готовых электронных изделий и компонентов. Корпорация входит в 10 крупнейших работодателей мира. Foxconn осуществляет сборку продукции Canon, Sony, Nintendo, Microsoft, Motorolla, Nokia, Apple, Intel, Dell, Hewlett-Packard и др.