Вашингтон, 26 мая, 2016, 04:32 — ИА Регнум. В Госдепартаменте США пришли к заключению, что использование бывшей главой ведомства Хиллари Клинтон своей личной электронной почты для ведения деловой переписки было «нарушением политики и практики» Госдепартамента. Такой вывод содержится в докладе главного инспектора по безопасности внешнеполитического ведомства США Стива Линика, который оказался в распоряжении газеты The Washington Post.

mycdn.me Нарушение правил

В документе говорится о ряде зафиксированных попыток взлома частного сервера, на котором находился почтовый ящик Клинтон, но при этом не уточняется, удалось ли злоумышленникам получить доступ к почте госсекретаря. В докладе также не содержится никаких рекомендаций относительно расследования по делу Клинтон или применения к ней каких-либо санкционных мер.

По информации издания, доклад был передан в несколько комитетов Конгресса США, отвечающих за контроль над внешнеполитическим ведомством.

Как сообщало ИА REGNUM, скандал вокруг бывшей первой леди, а ныне кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон разразился в марте 2015 года после того, как стало известно, что в период с 2009 по 2013 год, когда Клинтон руководила дипведомством, она отправляла письма не через специальную защищённую правительственную систему, а через личный электронный ящик.

После этого политик передала свою переписку — в общей сложности 55 000 электронных писем — Госдепартаменту США, который по решению суда обнародовал всё её содержание, за исключением секретных данных. Публикация переписки Клинтон была завершена 29 февраля этого года.

В начале мая стало известно, что Хиллари Клинтон в ближайшие два месяца может быть вызвана в суд для дачи показаний под присягой в рамках дела, связанного с её электронной перепиской. Также суд может допросить шестерых ближайших помощников и доверенных лиц Клинтон, работавших вместе с ней в Госдепартаменте. Соответствующее решение вынес окружной судья в Вашингтоне Эммет Салливан.

До этого сообщалось, что Госдепартамент США приостановил собственное расследование в отношении экс-госсекретаря. Как заявила представитель ведомства Элизабет Трюдо, Госдепартамент отдает приоритет расследованию ФБР и не хочет, чтобы внутренняя проверка затрудняла ход официального расследования.