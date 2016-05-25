Лима, 26 мая, 2016, 00:39 — ИА Регнум. Житель Нового Уренгоя через интернет выписал из Перу синтетический наркотик в крупном размере. При получении посылки его задержали сотрудники оперативно-розыскного отделения Ямало-Ненецкой таможни совместно с сотрудниками Ново-Уренгойского линейного отдела МВД России на транспорте. В международном почтовом отправлении обнаружили синтетическое наркотическое средство массой триста граммов. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет. Новоуренгойская транспортная прокуратура признала законным возбуждение Ямало-Ненецкой таможней уголовного дела на жителя Нового Уренгоя за незаконное перемещение через таможенную границу наркотиков в крупном размере, сообщает информационное агентство «Север-Пресс».

Колючая проволока

Напомним, что в конце марта 2016 года городской суд Санкт-Петербурга приговорил гражданина Перу Вега Тиспе Диего Артуро к одиннадцати годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, совершенную группой лиц по предварительному сговору, и подготовку к их сбыту. В конце 2014 года латиноамериканец попал в поле зрения сотрудников ФСКН РФ по Санкт-Петербургу. Задержание прошло 8 февраля 2016 года. Перуанец сразу признал свою вину. Он активно сотрудничал со следствием, выдал расположение тайников и назвал несколько имен соучастников, сообщало ранее издание «Петербургский дневник».