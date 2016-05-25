Стамбул, Турция, 25 мая, 2016, 23:21 — ИА Регнум. Кипрские власти обвиняют ООН в том, что она провоцирует дипломатическую сумятицу, вовлекая в переговорный процесс лидера турецких киприотов, передает ABC News.

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25 мая президент Никос Анастасиадис заявил, что он не потерпит «плохого обращения» со стороны ООН и «унижения» международно-признанного правительства Кипра.

Анастасиадис отменил встречу с главой Турецкой Республики Северного Кипра Мустафой Акинчи, запланированную на 27 мая. Президент Кипра находится в Стамбуле по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, где принял участие на международном гуманитарном саммите. Ранее 23 мая, в первый день саммита, греческий лидер покинул банкет, куда был приглашен и Акинчи.

Пресс-секретарь кипрского правительства Никос Христодулидис заявил, что ООН «в первую очередь ответственна за» то, что произошло, потому что она дала заверения о том, что Акинчи не будет на предстоящей встрече.

Пресс-секретарь Акинчи назвал решение Анастасиадиса «большой ошибкой».