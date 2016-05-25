Катания, Италия, 25 мая, 2016, 22:40 — ИА Регнум. Результаты третьего тура для российских команд:

asvpartschins.it Мяч и песок

[[[flag-ru]]] «Локомотив» (Россия) — [[[flag-lt]]] BSC «Igol» (Литва) 12:1

(Россия) — BSC «Igol» (Литва) [[[flag-ru]]] «Крылья Советов» (Россия) — [[[flag-de]]] «Rostocker Robben» (Германия) 6:3

(Россия) — «Rostocker Robben» (Германия) [[[flag-ru]]] ПФК «Кристалл» (Россия) — [[[flag-be]]] BST «Cartel Waterloo» (Бельгия) 13:2

«Крылья Советов», проигравшие во втором туре, вышли в плей-офф со второго места в группе, а «Кристалл» и «Локомотив» — с первых мест.

Все три российские команды сыграют в 1/8 финала. Матчи пройдут завтра, 26 мая.