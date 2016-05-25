Ткачев: Россия не нуждается в поставках мяса из ЕС
Москва, 25 мая, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Россия больше не нуждается в поставках мяса из Европы. Об этом, как передает Life.ru, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.
«Мне тяжело говорить об отмене санкций, потому что это — политический вопрос, — отметил министр. — Вы знаете, наверное, некоторое время мы были, может быть, в иллюзии, в том числе того, что, если санкции снимут, то мы опять пропадем, будет гораздо хуже нашим сельхозпроизводителям. Вы знаете, думаю, что это не так».
При этом Ткачёв добавил, что мясо, произведённое в РФ, не уступает по качеству продукту из стран ЕС.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и РФ ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.
Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных компаний РФ и физических лиц. Затем «ограничительные меры» Запада были введены в отношении целых секторов экономики РФ.
В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против страны.