Москва, 25 мая, 2016, 22:32 — ИА Регнум. Россия больше не нуждается в поставках мяса из Европы. Об этом, как передает Life.ru, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев.

Анатолий Левитин. Знатная телятница колхоза «Лесное» Ф. Ласько. 1951

«Мне тяжело говорить об отмене санкций, потому что это — политический вопрос, — отметил министр. — Вы знаете, наверное, некоторое время мы были, может быть, в иллюзии, в том числе того, что, если санкции снимут, то мы опять пропадем, будет гораздо хуже нашим сельхозпроизводителям. Вы знаете, думаю, что это не так».

При этом Ткачёв добавил, что мясо, произведённое в РФ, не уступает по качеству продукту из стран ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Западом и РФ ухудшились на фоне воссоединения Крыма с РФ и кризиса на Украине.

Сперва США и ЕС ввели санкции против отдельных компаний РФ и физических лиц. Затем «ограничительные меры» Запада были введены в отношении целых секторов экономики РФ.

В ответ власти РФ ввели эмбарго на поставки продовольственных товаров из тех стран, которые ввели «ограничительные меры» против страны.