Мадрид, 25 мая, 2016, 21:43 — ИА Регнум. Нападающий мадридского футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду планирует завершить спортивную карьеру в течение ближайших 15 лет. Об этом, как передает AS, заявил сам игрок сборной Португалии.

Emanuele Наружная реклама с Криштиану Роналду

При этом Роналду добавил, что не планирует переходить в другой клуб.

«Закончу с футболом в ближайшие лет 15, — отметил нападающий «королевского клуба». — Повешу бутсы на гвоздь где-то в 41 год».

Читайте также: Роналду получил травму на тренировке «Реала»