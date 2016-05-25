Оулу, Финляндия, 25 мая, 2016, 21:24 — ИА Регнум. Представители европейских компаний из первых рук — от представителей Росатома — получили информацию о требованиях, предъявляемых к субподрядчикам. Мероприятие вызвало большой интерес со стороны финских компаний, представляющих различные отрасли промышленности.

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«В данный момент на площадке АЭС «Ханхикиви-1» мы выполняем работы по двум контрактам, — рассказал ответственный за энергетическое строительство и международные проекты в компании SuomenMaastorakentajatOy (концерн «AndamentGroupOy») Роман Полин. — Первый — это снятие плодородного слоя и строительство дороги вокруг котлована будущей АЭС. Второй подряд — это прокладка высоковольтных кабелей электроснабжения и оптоволоконных телекоммуникационных кабелей на стройбазе. Мы начали работы осенью прошлого года и сейчас уже находимся на финишной прямой. В частности, в подряде по снятию плодородного слоя мы ждем, когда компания Fennovoima завершит переселение редких лягушек со строительной площадки в природоохранную зону, чтобы мы могли завершить выполнение своих контрактных обязательств».

«Мы участвуем в этом проекте, потому что помимо коммерческого интереса у нас есть и эмоциональная составляющая. Концерн Andament Group Oy возник как семейное предприятие именно на территории Пюхяйоки — Калайоки, и сейчас мы считаем этот регион основным полем деятельности группы компаний, — отметил он. — Собственник нашей компании ее исполнительный директор говорит так: «Я живу в 20 километрах от будущей станции, и чтобы дальше спокойно жить после ее запуска, я должен знать, как она построена. Поэтому я буду участвовать в строительстве и делать всё, чтобы АЭС «Ханхикиви-1» была максимально безопасна. Это теперь моё личное дело».

«Мы довольны тем, что «Росатом» участвует в проекте в качестве поставщика АЭС «Ханхикиви-1», по многим причинам. Во-первых, есть референтная станция в Финляндии — АЭС «Ловииса», одна из самых безопасных станций в мире. Во-вторых, по моему личному мнению, технология ВВЭР сейчас одна из самых развитых как с точки зрения эффективности, так и безопасности, — пояснил Полин. — Мы все прекрасно понимаем, что политика — вещь очень изменчивая, но проект АЭС «Ханхикиви» не политический, а экономический. Финляндии нужна электроэнергия по стабильной цене. Одной ветряной генерацией и солнечными батареями нужные мощности мы не выработаем, уголь и углеводороды, а также гидроэлектрогенерация неприемлемы по экологическим соображениям. Поэтому делается выбор в пользу атомной энергетики. «Росатом» в этой области предлагает надежные и отработанные технологии».

Напомним, строительство атомной станции по российскому проекту началось 19 января 2016 года, когда на площадке в Пюхяйоки состоялась торжественная церемония начала работ по сооружению котлована. В ходе церемонии был произведен специальный взрыв скальной породы и установлен мемориальный камень. Атомная станция будет построена по предложенному Росатомом проекту ВВЭР-1200.

Контракт на сооружение АЭС «Ханхикиви-1» был подписан в декабре 2013 года финской компанией FennovoimaOy и АО «Русатом Энерго Интернешнл», которое сосредоточено на управлении зарубежными проектами Росатома по сооружению и эксплуатации АЭС на условиях вхождения в состав акционеров проектных компаний. Весной 2014 года RAOSVoimaOy, дочерняя компания АО «Русатом Энерго Интернешнл», и финская компания Voimaosakeyhtiö SF объявили о подписании договора купли-продажи акций, в соответствии с которым 34% акций Fennovoima перешли в собственность RAOSVoimaOy. В октябре 2014 года АО «АТОМПРОЕКТ» (Санкт-Петербург) и АО «Русатом Энерго Интернешнл» подписали договор на разработку полного пакета проектной документации АЭС «Ханхикиви-1». Проект станции соответствует нормам МАГАТЭ и EUR и будет адаптирован под финские национальные требования безопасности. Компания FennovoimaOy в июне 2015 году подала заявку на получение лицензии на строительство АЭС. Ввод энергоблока «Ханхикиви-1» в коммерческую эксплуатацию планируется в 2024 году».