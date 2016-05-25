Ростов-на-Дону, 25 мая, 2016, 21:17 — ИА Регнум. К декабрю 2017 года стадион «Локомотив», который расположен в Ростове-на-Дону, будет соответствовать всем требованиям ФИФА. Реконструируют спортобъект, который будет использован в качестве тренировочной базы для команд-участниц ЧМ-2018, почти за 332 млн рублей. Такая сумма указана в документации конкурса на проведение работ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 мая со ссылкой на данные сайта госзакупок.

ЧМ-2018

Помимо того, что на объекте должен появиться новый трехэтажный спорткомплекс с необходимыми залами, реконструировать футбольное поле возвести новые трибуны на 500 мест, стадион будет находиться на гарантии подрядчика ещё пять лет.

Напомним, что комплекс велотрека «Локомотива», футбольный комплекс и административное здание велосекции стадиона вместе с земельным участком перешли в государственную собственность Ростовской области ещё в 2014 году. Было решено сделать объект тренировочной базой для сборных команд, которые примут участие в первенстве планеты на Дону.

Затем стадион простаивать также не будет, на нем будут тренироваться будущие звёзды футбола. Объект передадут спортшколе олимпийского резерва №19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно требованиям ФИФА, стадион должен быть оснащён раздевалками, крытой трибуной вместимостью не менее 500 человек, залом для пресс-конференций. Помимо этого, на объекте должно быть исключительно натуральное покрытие поля, отвечающее международным стандартам.