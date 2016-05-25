Зарплата, продажа и наследство: доходы глав регионов ПФО в 2015 году
Нижний Новгород, 25 мая, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Главы регионов Приволжского федерального округа заработали в 2015 году 115,7 млн рублей с учетом всех источников доходов. Таким образом, в среднем каждый из 14 губернаторов получил 8,2 млн рублей в течение года, в месяц — 683 тыс. рублей. Первым — 6 апреля — опубликовал декларацию глава Пермского края, 25 мая — губернатор Ульяновской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Самым состоятельным губернатором по итогам 2015 года стал глава Нижегородской области Валерий Шанцев, общий доход которого составил 49,2 млн рублей с учетом наследства на сумму 37,169 млн рублей. По основному месту работы доход Шанцева составил 3,75 млн рублей. Источники получения еще 8,3 млн рублей не уточняются. По сравнению с предыдущим годом, общий доход нижегородского губернатора вырос на 485%, однако заработок по основному месту работы снизился почти на 30%.
Читайте также: Общий доход губернатора Нижегородской области в 2015 году вырос в 5 раз
За нижегородским губернатором следует глава Ульяновской области Сергей Морозов, общий доход губернатора составил в прошлом году 10,8 млн рублей с учетом дохода от продажи имущества. При этом от указанной суммы только 2,8 млн рублей — средства от профессиональной деятельности и пенсия. По сравнению с данными за 2014 год, общий доход Морозова увеличился на 318%, тогда губернатор задекларировал доход в размере 2,605 млн рублей.
Читайте также: Ульяновский губернатор: доход в 2015 году вырос в 4 раза, собственности нет
Доходы главы Удмуртии Александра Соловьева в 2015 году увеличились на 75% в связи с продажей объекта недвижимости — из списка собственности исчезли два земельных участка площадью 468 и 330 кв метров. Общий доход главы региона составил 8,697 млн рублей, в 2014 году Соловьев заработал 4,958 млн рублей. При этом в декларации за 2015 год не уточняется объем средств, полученный по основному месту работы.
Читайте также: Доход главы Удмуртии увеличился в прошлом году более чем на 75%
Несмотря на то, что доход главы Башкирии Рустэма Хамитова сократился на 43 тыс. рублей, если отбросить дополнительные доходы губернаторов, глава Башкирии — лидирует. В 2015 году он заработал 7,642 млн рублей. Структура доходов руководителя региона не уточняется.
Читайте также: С красной икрой, но старым баннером
Заработок президента Татарии Рустама Минниханова составил чуть более 6 млн рублей, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 49%. Стоит отметить, что в прошлом году, с учетом средств от продажи автомобиля, лидер республики заработал 11,834 млн рублей.
Читайте также: Доход главы Татарии в 2015 году сократился вдвое
Доходы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сравнить с предыдущим годом не представляется возможным, поскольку он вступил в должность 21 сентября 2015 года по итогам выборов. До этого он являлся спикером пензенского парламента. По итогам прошлого года Белозерцев заработал 5,572 млн рублей. Отметим, что доход Белозерцева в должности руководителя Законодательного собрания Пензенской области в 2014 году составил 4,6 млн рублей.
Читайте также: Губернатор Пензенской области заработал в 2015 году около 5,5 млн рублей
Губернатор Пермского края Виктор Басаргин по итогам 2015 года задекларировал доход в размере 4,886 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом его заработок вырос на 601 тыс. рублей или 14%.
Читайте также: Доход губернатора Пермского края за 2015 год составил 4 млн 886 тыс. рублей
Глава Самарской области Николай Меркушкин заработал в прошлом году 4,6 млн рублей, увеличив доход предыдущего года на 1,4 млн рублей или 43%. «Составной частью доходов губернатора за 2015 год являются средства, вырученные от продажи автомобиля Lada Largus, который глава региона приобрел для своей семьи в 2012 году. Кроме того, в декларированный доход главы области вошли дополнительные проценты от банковских вкладов, которые в прошлом году, как известно, были повышенными», — пояснило издание облправительства.
Читайте также: Самарский губернатор: доход вырос до 4,6 млн рублей, владеет одним гаражом
Доход главы Чувашии Михаила Игнатьева, по сравнению с данными за 2014 год, увеличился на 1,86% — с 3,76 млн до 3,83 млн рублей. Рост доходов произошел, в том числе, в связи с получением средств по статье «иные доходы», объем которых увеличился со 154,4 тыс. рублей до 341,9 тыс. рублей.
Читайте также: «Иные доходы» и земли: глава Чувашии обнародовал декларацию
Доход губернатора Саратовской области Валерия Радаева сократился на 125 тыс. рублей. В 2015 году глава региона заработал 3,37 млн рублей, годом ранее Радаев задекларировал 3,495 млн рублей.
Читайте также: Саратовский губернатор: недвижимости нет, доход упал на 125 тыс. рублей
Глава Мордовии Владимир Волков по итогам прошлого года заработал 3,291 млн рублей. По сравнению с данными декларационной кампании 2014 года, заработок Волкова вырос на 92,7 тыс. рублей.
Читайте также: Глава Мордовии в 2015 году заработал 3,2 млн рублей
Леонид Маркелов — глава Марий Эл — задекларировал годовой доход за 2015 год в размере 3,138 млн рублей. В течение года заработок главы республики сократился на 106 тыс. рублей — с 3,244 млн рублей.
Читайте также: Глава Марий Эл заработал в прошлом году 3,1 млн рублей
Максимально среди губернаторов Приволжья сократился доход главы Оренбургской области Юрия Берга. Доход губернатора в 2015 году составил 2,508 млн рублей, снизившись по сравнению с данными за 2014 год на 706 тыс. рублей. Годом ранее Берг задекларировал доход в размере 3,214 млн рублей или на 21% больше.
Читайте также: Доход оренбургского губернатора уменьшился на 700 тыс. рублей
Самый низкий доход по итогам 2015 года задекларировал глава Кировской области Никита Белых — 2,165 млн рублей. При этом в 2014 году заработок кировского губернатора был также одним из минимальных — 2,249 млн рублей или на 84 тыс. рублей больше показателя за 2015 год.
Читайте также: Доход губернатора Кировской области за 2015 год сократился на 85 тыс рублей
Отметим, что номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике в среднем по ПФО в 2015 году составила 25,777 тыс. рублей, согласно предварительным данным Росстата. Даже если брать в расчет минимальную зарплату губернаторов регионов ПФО на примере главы Кировской области, самый низкий доход руководителей субъектов в месяц составляет 180,4 тыс. рублей, превышая среднюю начисленную зарплату в Приволжье более чем в 6 раз или на 604%.