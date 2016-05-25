Нижний Новгород, 25 мая, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Главы регионов Приволжского федерального округа заработали в 2015 году 115,7 млн рублей с учетом всех источников доходов. Таким образом, в среднем каждый из 14 губернаторов получил 8,2 млн рублей в течение года, в месяц — 683 тыс. рублей. Первым — 6 апреля — опубликовал декларацию глава Пермского края, 25 мая — губернатор Ульяновской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

Самым состоятельным губернатором по итогам 2015 года стал глава Нижегородской области Валерий Шанцев, общий доход которого составил 49,2 млн рублей с учетом наследства на сумму 37,169 млн рублей. По основному месту работы доход Шанцева составил 3,75 млн рублей. Источники получения еще 8,3 млн рублей не уточняются. По сравнению с предыдущим годом, общий доход нижегородского губернатора вырос на 485%, однако заработок по основному месту работы снизился почти на 30%.

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За нижегородским губернатором следует глава Ульяновской области Сергей Морозов, общий доход губернатора составил в прошлом году 10,8 млн рублей с учетом дохода от продажи имущества. При этом от указанной суммы только 2,8 млн рублей — средства от профессиональной деятельности и пенсия. По сравнению с данными за 2014 год, общий доход Морозова увеличился на 318%, тогда губернатор задекларировал доход в размере 2,605 млн рублей.

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Доходы главы Удмуртии Александра Соловьева в 2015 году увеличились на 75% в связи с продажей объекта недвижимости — из списка собственности исчезли два земельных участка площадью 468 и 330 кв метров. Общий доход главы региона составил 8,697 млн рублей, в 2014 году Соловьев заработал 4,958 млн рублей. При этом в декларации за 2015 год не уточняется объем средств, полученный по основному месту работы.

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Несмотря на то, что доход главы Башкирии Рустэма Хамитова сократился на 43 тыс. рублей, если отбросить дополнительные доходы губернаторов, глава Башкирии — лидирует. В 2015 году он заработал 7,642 млн рублей. Структура доходов руководителя региона не уточняется.

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Заработок президента Татарии Рустама Минниханова составил чуть более 6 млн рублей, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 49%. Стоит отметить, что в прошлом году, с учетом средств от продажи автомобиля, лидер республики заработал 11,834 млн рублей.

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Доходы губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сравнить с предыдущим годом не представляется возможным, поскольку он вступил в должность 21 сентября 2015 года по итогам выборов. До этого он являлся спикером пензенского парламента. По итогам прошлого года Белозерцев заработал 5,572 млн рублей. Отметим, что доход Белозерцева в должности руководителя Законодательного собрания Пензенской области в 2014 году составил 4,6 млн рублей.

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Губернатор Пермского края Виктор Басаргин по итогам 2015 года задекларировал доход в размере 4,886 млн рублей. По сравнению с предыдущим годом его заработок вырос на 601 тыс. рублей или 14%.

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Глава Самарской области Николай Меркушкин заработал в прошлом году 4,6 млн рублей, увеличив доход предыдущего года на 1,4 млн рублей или 43%. «Составной частью доходов губернатора за 2015 год являются средства, вырученные от продажи автомобиля Lada Largus, который глава региона приобрел для своей семьи в 2012 году. Кроме того, в декларированный доход главы области вошли дополнительные проценты от банковских вкладов, которые в прошлом году, как известно, были повышенными», — пояснило издание облправительства.

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Доход главы Чувашии Михаила Игнатьева, по сравнению с данными за 2014 год, увеличился на 1,86% — с 3,76 млн до 3,83 млн рублей. Рост доходов произошел, в том числе, в связи с получением средств по статье «иные доходы», объем которых увеличился со 154,4 тыс. рублей до 341,9 тыс. рублей.

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Доход губернатора Саратовской области Валерия Радаева сократился на 125 тыс. рублей. В 2015 году глава региона заработал 3,37 млн рублей, годом ранее Радаев задекларировал 3,495 млн рублей.

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Глава Мордовии Владимир Волков по итогам прошлого года заработал 3,291 млн рублей. По сравнению с данными декларационной кампании 2014 года, заработок Волкова вырос на 92,7 тыс. рублей.

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Леонид Маркелов — глава Марий Эл — задекларировал годовой доход за 2015 год в размере 3,138 млн рублей. В течение года заработок главы республики сократился на 106 тыс. рублей — с 3,244 млн рублей.

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Максимально среди губернаторов Приволжья сократился доход главы Оренбургской области Юрия Берга. Доход губернатора в 2015 году составил 2,508 млн рублей, снизившись по сравнению с данными за 2014 год на 706 тыс. рублей. Годом ранее Берг задекларировал доход в размере 3,214 млн рублей или на 21% больше.

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Самый низкий доход по итогам 2015 года задекларировал глава Кировской области Никита Белых — 2,165 млн рублей. При этом в 2014 году заработок кировского губернатора был также одним из минимальных — 2,249 млн рублей или на 84 тыс. рублей больше показателя за 2015 год.

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Отметим, что номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике в среднем по ПФО в 2015 году составила 25,777 тыс. рублей, согласно предварительным данным Росстата. Даже если брать в расчет минимальную зарплату губернаторов регионов ПФО на примере главы Кировской области, самый низкий доход руководителей субъектов в месяц составляет 180,4 тыс. рублей, превышая среднюю начисленную зарплату в Приволжье более чем в 6 раз или на 604%.