Вена, 25 мая, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Австрии попросило генпрокуратуру расследовать очевидные случаи нарушений при подсчете голосов на состоявшихся президентских выборах, передает Associated Press.

samgtu.ru Выборы

Этот шаг является результатом действий Австрийской партии Свободы (АПС), чей кандидат Норберт Хофер был в лидерах после закрытия избирательных участков в воскресенье 22 мая. Однако в конечном счете он проиграл выборы своему конкуренту от партии «Зеленые» Александру Ван дер Беллену.

Представитель МВД Роберт Штайн обосновал решение своего ведомства мнением членов АПС, утверждающих, что подсчет голосов в и предместьях города Виллах начался слишком рано.

Хоферу не хватило 30 тысяч голосов, чтобы одолеть Ван дер Беллена. Руководство АПС заявило, что может потребовать пересчета, но пока дожидается расследования МВД.

Ранее ИА REGNUM передавало, что во втором туре выборов президента Австрии профессор экономики и лидер Австрийской партии зеленых Александр Ван дер Беллен с минимальным отрывом обошел кандидата от правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Норберта Хофера. Независимый кандидат помешал представителю FPÖ стать первым ультраправым главой государства в Европе с 1945 г.

Ван дер Беллен получил 50,3 процента голосов, за Хофера проголосовали 49,7% избирателей, сообщил репортерам в Вене глава австрийского МВД Вольфганг Соботка. Перевес «зеленого» политика составил 31 тысяч голосов. Результаты выборов возможно оспорить до 1 июня.