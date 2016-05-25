Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 18:32 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко своим распоряжением освободил Виктора Кононова от должности председателя комитета по развитию туризма, сообщила сегодня, 25 мая, пресс-служба городской администрации.

lafleur Сергей Шнуров

Кононов проработал в этой должности всего два месяца, с 23 марта текущего года.

Основанием для кадрового решения губернатора стала личная инициатива чиновника.

«Исполнение обязанностей председателя Комитета по развитию туризма с 26 мая 2016 года возложено на заместителя председателя Комитета Нану Гвичия», — отмечается в информации Смольного.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Кононов запомнился петербуржцам тем, что публично похвалил скандальный клип группы «Ленинград» под названием «В Питере — пить», получивший многомиллионные просмотры в Интернете. По мнению Кононова, клип на песню Сергея Шнурова повышает туристическую привлекательность Санкт-Петербурга.

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Напомним, этот клип вызвал неоднозначную реакцию в городе. По жалобе депутата Заксобрания Петербурга Евгения Марченко прокуратура города проверяет видеоклип на предмет пропаганды алкоголизма и других нарушений закона. Однако многие считают критику клипа попыткой «попиариться» за счет популярности Шнурова.

В то же время источники петербургских СМИ в Смольном категорически отрицают связь увольнения Виктора Кононова с его положительной оценкой творчества «Ленинграда». Мотивом ухода Кононова называют сугубо личные причины. Как бы то ни было, один из ключевых комитетов города второй раз за два месяца теряет своего руководителя.

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