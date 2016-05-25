Москва, 25 мая, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Бесплатный показ корейской комедии «Мисс Бабуля» режиссёра Хвана Донхека пройдёт сегодня в Московском Доме кино. Фильм о чудесном перевоплощении 74-летней О Мал Сун покажут в России в рамках Года кино Республики Корея, который открылся в столице 22 марта.

Цитата из к/ф «Мисс бабуля». реж Хван Донхек. 2014. Южная Корея

Организуют показ Культурный центр Посольства Республики Корея в Москве и Союз кинематографистов России.

Сюжет комедии строится вокруг 74-летней вдовы О Мал Сун (На Мун-хи). Старушка начинает понимать, что становится обузой для своей семьи. Но вот происходит чудо, и даме возвращается её 20-летний возраст. Воспользовавшись удивительной возможностью, О Мал Сун меняет имя на О Ду-ри в честь любимой актрисы Одри Хепберн и решает использовать все преимущества молодости.

Цитата из к/ф «Мисс бабуля». реж Хван Донхек. 2014. Южная Корея Шим Ын Гён

Мнением о фильме поделился кинообозреватель ИА REGNUM Дмитрий Тёткин: «В центре сюжета — фантастическое допущение, что пожилая героиня внезапно молодеет после посещения мистического фотографа. «Вы будете выглядеть на 50 лет моложе…» — заявляет мастер в студии, где на стене фото голливудской актрисы, делает снимок и обещанное свершается. Буквально. И вот уже бывшая старушка матерится, поражаясь своей внезапной молодости…, вынуждено решая возникающие при этом проблемы. Разумеется, метафора кино и фотографии как мечты о вечной молодости здесь вполне уместна…

За незамысловатой комедией положений скрывается попытка размышления о глубинных драмах человеческого существования: конфликт «отцов и детей», желание бессмертной юности и любви, попытка понять, кто мы, если не наше уже не столь «накачанное» тело, если не модная одежда… Находится ли ещё место «традиционной семье», любви, как из старых легенд, где люди кланялись друг другу при прощании и жертвовали собой ради другого… В этом смысле эта двуствольная комедия бьёт и по проблемами подростков: секс, самореализация, поиск идентичности, подлинной любви… и стариков (которые в известном смысле похожи, пусть и с другой стороны). Восточный мир до сих пор более коллективный, чем западный с его индивидуализмом. И про это тоже есть… Про запад и восток.

С изобразительной стороны кино отличает разнообразный монтаж (вплоть до клипового и полиэкранов, когда экран делится на несколько частей), много яркости и мельтешения. Обилие комических и даже драматических ситуаций. Авторы обладают здоровой иронией по отношению к массовой культуре… Интересна смесь восточной ментальности (и даже совсем уж локальных шуток про «северную Корею») и голливудского кинообразования (режиссёр учился в штатах, что заметно). Не все любят корейскую кухню, но попробовать стоит… Много жареного и солёного. Но странный аромат специй иногда бывает пугающе приятным… Зрители до сих пор жаждут смеха и веселья. С ноткой оптимистичной грусти. И готовы съесть на этом даже собаку…»

Цитата из к/ф «Мисс бабуля». реж Хван Донхек. 2014. Южная Корея

В Южной Корее лента стала настоящим хитом. Фильм вышел на экраны в январе 2014 года, в кинотеатрах его посмотрели более 8,6 миллиона жителей страны. «Мисс Бабуля» также демонстрировалась на Кинофестивале «Okinawa International Movie Festival» в Японии и выходила в ограниченный прокат в США.

В России фильм показывается впервые, как и другие работы корейских режиссёров, привезённые в Россию в рамках Года кино Республики Корея. В течение года зрители увидят современные южнокорейские ленты различных жанров, такие как триллер-боевик «Трудный день» или историческая драма «Гнев Короля», за последний год завоевавшие большую популярность на своей родине.