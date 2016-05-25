Токио, 25 мая, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Шинцо Абе встретился с президентом США Бараком Обамой и выразил «глубокое возмущение» в связи со смертью молодой японки на Окинаве, убитой предположительно бывшим американским морпехом.

Vitalie Ciubotaru У американской военной базы на Окинаве

Абе рассказал репортерам, что он потребовал у Обамы предпринять меры для предотвращения дальнейших преступлений. Премьер предупредил американского лидера, что передислокация войск США на южном острове может осложниться из-за отсутствия доверия его населения.

Комментарии Абе сделаны в преддверии саммита «большой семерки» на японском острове Исэ-Шима.

Обама заявил, что США выражают глубокое сожаление и приносят соболезнования о смерти японской девушки.

Планируемое перемещение военно-морской базы за пределы префектуры Окинава в город Наго задерживается уже два десятилетия из-за оппозиции местного населения.