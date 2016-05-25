Кириши, Ленинградская область, 25 мая, 2016, 17:51 — ИА Регнум. В городе Кириши Ленинградской области сегодня, 25 мая, открылся новый железнодорожный вокзал. В ходе комплексной реконструкции здания площадь вокзала увеличена более чем вдвое, сообщает пресс-служба областного правительства. При строительстве использованы самые современные технологии.

lenobl.ru Новый вокзал в Киришах

В здании нового вокзала открыты зал ожидания вместимостью 100 человек, билетно-кассовый блок, буфет, помещения линейного пункта полиции, технологические комнаты.

Многое сделано для того, чтобы вокзал был доступен людям с ограниченной мобильностью. В частности, расширены дверные группы, понижена высота кассовых окон, создан специализированный санузел, в зале ожидания есть площадка для инвалидов-колясочников, а пассажирская платформа оборудована пандусом.

Площадь нового здания вокзала Кириши — 763,3 кв. м (площадь старого здания — 353 кв. м) Сумма инвестиций по проекту составляет 271,8 млн рублей. Вокзал оснащен современными системами визуальной информации и видеонаблюдения. При строительстве здания вокзала и реконструкции пассажирских платформ применены энергосберегающие технологии, сообщает пресс-служба РЖД.

«Особенно приятно открывать новый вокзал в преддверии Дня города Кириши. Надеюсь, что это станет настоящим подарком всем жителям и гостям региона, которые по достоинству смогут оценить нашу работу, путешествуя по железной дороге», — отметил в своей речи на церемонии открытия вокзала президент ОАО «РЖД» Олег Белозеров. По его словам, «РЖД» меняется к лучшему, предоставляя самые качественные и современные услуги не только на вокзалах крупных населенных пунктов, но и в небольших городах».

Одновременно в Киришах был представлен новый электропоезд ЭП2Д. Планируется, что его состав будет эксплуатироваться на Витебском направлении Октябрьской железной дороги с августа текущего года.

Электропоезд ЭП2Д российского производства предназначен для пригородных перевозок на расстояние до 200 км. Максимальная эксплуатационная скорость 120 км/ч. Во время движения поезд отличают плавность хода и низкий уровень шума в салоне.