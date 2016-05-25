Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Новинки в сфере «умного» пассажирского транспорта представлены на II Санкт-Петербургском международном инновационном форуме «SmartTRANSPORT», передает корреспондент ИА REGNUM.

gov.spb.ru Инновационный транспорт на выставке в Петербурге

Форум открыли заместитель главы Минтранса Николай Асаул и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, которые поприветствовали ведущих специалистов отрасли из 50 регионов России и 6 стран.

На выставке производители продемонстрировали образцы подвижного состава и техники, опытный экземпляр «умной» остановки общественного транспорта, созданный компанией из Республики Крым, инновационные системы для оплаты проезда, интеллектуальные решения для транспортного обеспечения Чемпионата мира по футболу 2018 года.

В частности, разработка томской компании ООО «Росинновация», протестированная на автобусном маршруте №22 в Петербурге, позволяет выводить на табло названия остановок, новости и описание достопримечательностей и будет входить в комплектацию вновь закупаемых автобусов. А новый удобный сервис на платформе izi. travel, который с 27 мая доступен на пяти маршрутах (№№ 3, 6, 7, 22, 46), дает возможность пассажиру прослушать индивидуальную экскурсию, скачав бесплатное приложение по QR-коду в салоне.

На оборудовании Сбербанка продемонстрировали возможность перечислить средства в благотворительный фонд «Подари жизнь» для помощи больным детям прямо во время оплаты поездки банковской картой. Первым это сделал Георгий Полтавченко.

Еще один прототип системы оплаты нового поколения был представлен петербургсским университетом ИТМО. Заплатить за проезд можно с мобильного телефона, позвонив на специальный номер, а подтверждением оплаты служит ответное sms-сообщение.

На форуме будут обсуждать безопасность на транспортном комплексе, развитие экологически чистого транспорта, будущее аэропортов, организацию перевозок пассажиров по воде, стратегические ориентиры и приоритетные проекты использования природного газа в качестве топлива.

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Сегодня же в рамках форума SmartTransport подписано соглашение о сотрудничестве между городским комитетом по транспорту, СПб ГУП"Пассажиравтотранс» и компанией Skoda Electric a.s. о тестировании чешских электробусов в Петербурге. Предварительная договоренность об испытаниях электробусов марки Skoda была достигнута на инвестиционном форуме MIPIM в Каннах. Сегодня эта договоренность получила статус официального документа, отметили в пресс-службе петербургского «Пассажиравтотранса».

Будут изучены перспективы организации сборки электробусов в Санкт-Петербурге на базе производственной площадки «Пассажиравтотранса». Это позволит создать производство со 100%-й локализацией в России и снизить стоимость транспортного средства.