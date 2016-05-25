Брянск, 25 мая, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Бывший мэр Брянска Сергей Смирнов пытается обжаловать приговор Советского районного суда Брянска от 15 июля 2015 года в Верховном суде РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда, жалобу от лица осужденного подал адвокат Александр Костицин.

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«Обжалуется судебный акт 1-ой инстанции от 15.07.2015», — говорится на сайте ВС РФ.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Смирнов был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Приговором суда он осужден на четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Следствием и судом было установлено, что в декабре 2009 года Сергей Смирнов незаконно подписал разрешения на ввод в эксплуатацию восьми многоквартирных жилых домов в поселке Белые Берега города Брянска, несмотря на то, что фактически строительство этих домов компанией «ЕвроОтделка» завершено не было. Впоследствии выяснилось, что дома, приобретенные на бюджетные средства для расселения ветхого и аварийного жилья, были построены с массой нарушений, жить в этих новых квартирах было невозможно.

К слову, сейчас Сергей Смирнов отбывает наказание в одной колонии с бывшим губернатором Брянской области Николаем Дениным, который ранее также подал жалобу на приговор в Верховный суд.