Москва, 25 мая, 2016, 17:17 — ИА Регнум. До конца 2016 года все инвалиды-колясочники, состоящие на жилищном учете, будут обеспечены квартирами из специализированного фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента городского имущества столицы. В ведомстве отметили, что утверждены соответствующие изменения в постановлении Правительства Москвы от 27 сентября 2011 г. № 454-ПП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инвалид-колясочник

Как заявил глава департамента Владимир Ефимов, общее число инвалидов, состоящих на жилищном учете, сократилось в три раза. «С 628 семей в 2011 году до 198 — в 2016-м. В собственности города есть специализированные жилые помещения, которые могут быть предоставлены только этой категории очередников», — заявил он.

Чиновник добавил, что ускорению процесса обеспечения жильем инвалидов способствует перевод квартир в социальный фонд. Жилье будет предоставлено гражданам с ограниченными возможностями по договорам социального найма. Те, кто откажется от данного варианта, смогут сохранить право на улучшение жилищных условий в порядке общей очереди, пояснил он.

Напомним, ранее руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян заявил, что в городе будет проведена работа по социальной интеграции маломобильных групп граждан. Также он сообщил, что в 2015 году для инвалидов в городских квартирах установлено 137 потолочных подъемно-рельсовых систем.

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Кроме того, согласно постановлению мэрии Москвы № 476-ПП «О внесении изменений в постановление правительства Москвы от 29 декабря 2014 г № 833-ПП», инвалидам предоставляется льгота в 50% по уплате за услуги ЖКХ.