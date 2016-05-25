Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Принятию федерального закона «О муниципальной милиции в РФ» мешает финансовая несостоятельность некоторых регионов страны и опасность вовлечения новой структуры правопорядка в коррупционные схемы. Об этом сегодня, 25 мая, на встрече с депутатами Законодательного собрания Ленобласти сообщила депутат Государственной Думы Светлана Журова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Дядя Стёпа — милиционер». Реж. Иван Аксенчук. 1964. СССР Милиция

Областной депутат Юрий Соколов («Единая Россия») задал вопрос о том, на какой стадии сейчас находится федеральный законопроект о муниципальной милиции, принятия которого ждут в Ленинградской области.

Напомним, законопроект «О муниципальной милиции в РФ» в народе уже успели прозвать «законом о шерифах». После принятия закона «О полиции» и превращения милиционеров в полицейских в 2011 году, согласно новому законопроекту, предлагается вернуть милицию, но только на муниципальный уровень. На региональном и федеральном уровне охрану правопорядка продолжит осуществлять полиция.

Новацией законопроекта также является вывод муниципальной милиции из структуры МВД. Милиция в документе рассматривается как самостоятельный муниципальный орган, подчиняющийся главе муниципального образования, но при этом не входящий в структуру местной администрации — по аналогии с американскими шерифами. Расследование преступлений и другие важные задачи останутся в ведении МВД. Муниципальной милиции предлагается заняться охраной правопорядка на вверенной территории, профилактикой правонарушений и защитой граждан и их имущества.

Депутат Госдумы Светлана Журова рассказала, что встречалась с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым с тем, чтобы понять его позицию по этому вопросу.

«Очень много аргументов против. Один из них, что регионы в нашей страны неоднородные. В ряде регионов это даже опасно в связи с экстремизмом, возможностями вовлечения местных органов в коррумпированные схемы и т.д. На это делается акцент в аргументах, почему закон пока не готов», — рассказала Журова.

Кроме того, создание милиции неизбежно потребует дополнительного финансирования. «Один регион может это себе позволить, а другие нет. Для одних этот закон уже сейчас актуален, и они готовы взять на себя эти полномочия, а другие нет. Мы заложники несостоятельности ряда регионов. Из-за этого министру сложно окончательно принять это решение на уровне всей страны, хотя для Ленинградской области это имело бы место быть», — пояснила Светлана Журова.

Депутаты Заксобрания Ленобласти в ответ заявили о том, что можно дать право содержать родную милицию и собственным бюджетом, если федерального финансирования нет. Однако, по словам депутата Госдумы Сергея Петрова, поправки, которые дают право субъектам за свой счет содержать отдельные подразделения, внесены на федеральном уровне, но не в законопроект «О муниципальной милиции в РФ».

«Почему до сих пор не подписано соглашение между министром (внутренних дел) и губернатором (Ленобласти)? Была смета — не бог весть какая — в районе 15−17−20 млн рублей, годовая, которая позволила бы существенно улучшить качество осуществления правопорядка на территории региона», — возмутился в свою очередь депутат Андрей Лебедев (глава фракции ЛДПР областного ЗакСа).

«В уставе написано, что губернатор несет персональную ответственность за общественную безопасность, но у него на это нет сил и средств», — посетовал депутат Олег Петров и предложил прописать в законе «О полиции» право финансировать милицию общественной безопасности. «И здесь, на местах губернатор и начальник Главка решат, сколько необходимо на это средств для обеспечения общественной безопасности», — сказал парламентарий.

В конечном итоге, глава Общественной палаты Ленобласти Юрий Трусов, присутствовавший на встрече, предложил депутатам Госдумы дать отрицательную оценку реформе органов МВД и привести её в соответствие с требованиями сегодняшних дней. «Реформа нашей милиции провалилась с треском и дала абсолютно обратный результат. И нужно ставить вопрос о том, чтобы эту реформу прекратить и издать новый закон, согласно которому можно было бы решить все поднимаемые вопросы», — предложил он.

Депутат Андрей Лебедев и вовсе предложил обратно переименовать полицию в милицию, «потому что это до сих пор вызывает отрицательные эмоции».