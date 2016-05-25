Москва, 25 мая, 2016, 16:33 — ИА Регнум. Тенденция снижения волатильности цен на нефть, тренд на повышение нефтяных цен и адаптация российской экономики к условиям отрицательного роста могут стать причинами снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 25 мая партнер аудиторско-консалтинговой группы «БДО Юникон» Антон Ефремов, комментируя слова главы ВТБ Андрея Костина о снижении ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшее время.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Снижения ставки ждали и на предыдущем заседании Совета директоров Банка России 29 апреля. Тогда ЦБ ее сохранил на уровне 11% во многом из-за опасений снижения курса рубля, так как сохранялась существенная неопределенность в отношении движения цены на нефть», — пояснил эксперт. Сейчас ситуация изменилась: «намечается тенденция снижения волатильности цен на нефть и некоторый повышательный тренд, а также укрепление адаптации российской экономики к условиям отрицательного роста», констатировал Ефремов.

«Поэтому вероятность снижения ключевой ставки в июне на очередном заседании Совета директоров ЦБ больше, чем в апреле, если, конечно, в этот момент не произойдет каких-то событий в России и в мире, негативно влияющих на курс национальной российской валюты. Снижение ключевой ставки, при сохранении стабилизирующих тенденций, будет способствовать снижению ставок кредитования и предоставления банкам ликвидности, это важно для оживления кредитования реального сектора, снижения инфляции и возобновления положительного роста», — отметил он.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ЦБ РФ в ближайшие время может снизить ключевую ставку. Сейчас эта величина составляет 11%. Совет директоров Банка России соберется для обсуждения вопроса о ключевой ставке 10 июня 2016 года.