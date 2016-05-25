Бишкек, 25 мая, 2016, 15:59 — ИА Регнум. Несмотря на предпринимаемые правительством меры по привлечению в Киргизию иностранных туристов и улучшению условий их отдыха, по-прежнему остаются нерешенными многие проблемы в этой сфере. Об этом сообщил министр культуры, информации и туризма Алтынбек Максутов сегодня, 25 мая, в ходе заседания Кабинета министров.

Пьер Огюст Ренуар. Читающая женщина на скамейке. 1905

По словам чиновника, негативно на туризм в стране влияют несколько факторов: утомительная и долгая процедура пограничного и таможенного контроля, отсутствие помогающих ориентироваться в незнакомой местности информационных знаков, незавершенная паспортизация курортно-оздоровительных учреждений, плохое качество дорог к туробъектам, недостаточно развитые сфера общественного питания и индустрия развлечений, проблемы с санитарией, а также качеством и своевременностью оказания туристам медицинской помощи.

В свою очередь премьер-министр Сооронбай Жээнбеков заявил о необходимости «продумать все, вплоть до скамеек для отдыхающих» и поручил руководству Министерства культуры, информации и туризма разработать план мероприятий по проведению туристического сезона.

«Вы 10 лет говорите о том, что не хватает туалетов по дороге на Иссык-Куль, а их так и нет. Необходимы конкретные поручения по областям, где есть святые места, туристические зоны. Проводите работу по каждой области и приведите все в порядок», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что ранее представители киргизских властей неоднократно заявляли о том, что в стране есть почти все для развития курортно-рекреационного и активно-приключенческого туризма. Отметим также, что согласно официальным данным, международный туризм приносит около четверти доходов от экспорта Киргизии.