Москва, 25 мая, 2016, 15:54 — ИА Регнум. «Вряд ли тут можно говорить о провале дипломатии, коль скоро, по всем признакам, речь идет о реализации договоренностей, которые дипломатами и были достигнуты», — заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, член экспертного совета Фонда ИСЭПИ Алексей Зудин, комментируя обмен Надежды Савченко на граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр порошенко

По словам политолога, сейчас на повестку дня многие вынесут непростой вопрос о равноценности обмена украинской диверсантки, но делать поспешные выводы не стоит: всё может оказаться совсем не таким, каким кажется на первый взгляд политизированной части российского общества.

«Я думаю, что адекватная оценка этого события возможна только в случае, если мы учтем весь контекст, а не какую-то его часть. На первый взгляд, обмен выглядит неравноценным, и именно так этот обмен и будет восприниматься в части российского общественного мнения. С одной стороны, тут фигура, которая получила очень широкое освещение в прессе, человек, который совершил доказанное военное преступление, человек, который вызывающе и оскорбительно вел себя в течение всего процесса, а с другой стороны — российские граждане, которые стали жертвой военно-политического правосудия на Украине, чья вина не доказана, которых захватили так же, как захватывают граждан самой Украины, которые по тем или иным причинам не понравились властям и за которыми кроме их политической повестки никакой другой вины не числится. Это создает достаточно большой контраст, и это свидетельство неравноценности обмена. Но есть и политический аспект», — пояснил Зудин.

Так, став благодаря нахождению в российской тюрьме раскрученной и символической фигурой, Савченко превратилась в одну из фигур украинской политики, и, по мнению политолога, ее свободное перемещение на Украине способно каким-то образом повлиять на расстановку политических сил, что может затруднить позиции нынешней украинской власти.

«Речь идет об оппозиции Порошенко, которая вполне разделяет мнение платформы майдана. Фигура Юлии Тимошенко сделала ставку на Савченко, и появление Савченко в рядах оппозиции может ее усилить. Возможно, данное обстоятельство тоже следует учитывать — при более внимательном анализе этот обмен перестает выглядеть неравноценным», — заключил Зудин.

Напомним, 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Украины Надежды Савченко. Также был произведен обмен диверсантки на граждан России Александра Александрова и Евгения Ерофеева.