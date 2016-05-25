Донецк, 25 мая, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что воссоединение Донбасса и Украины возможно. Это произойдёт при условии, что в Киеве сменится существующая власть и будет проведена денацификация, передают «Вести».

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ДНР Александр Захарченко

Захарченко пояснил, что для воссоединения Донбасса с Украиной в этой стране нужно ликвидировать последствия государственного переворота, который произошёл в 2014 году. На Украине должна быть проведена денацификация.

«После этого нужно восстановить государство, то есть провести свободные выборы и признать правопреемство по отношению к той Украине, которая была похоронена на майдане как государство», — сказал глава ДНР.

Также Захарченко высказал мнение, что на Украине необходимо провести конституционную реформу, чтобы унитарное государство, каким сейчас является Украина, стало конфедеративным.

«То есть свободные земли бывшей Украины должны заново учредить свою страну, в которой будут соблюдаться национально-культурные, исторические и экономические особенности всех желающих войти в состав конфедерации земель», — сказал Захарченко. Глава ДНР отметил, что когда все эти условия будут выполнены, ДНР будет решать, проводить ли переговоры о воссоединении с Киевом.

По словам Захарченко, Украина сама поддерживает на границе с Донбассом напряжённость. Это связано с тем, что украинский президент использует войну с Донбассом в качестве козыря для влияния на внутреннюю политику: ведь на войну можно списать всё. А также на внешнюю политику: война помогает киевским властям давить на Евросоюз, делая всё возможное, чтобы санкции в отношении России были сохранены.