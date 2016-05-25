Токио, 25 мая, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, прибывший в Японию для участия в саммите «Большой семерки», призвал 25 мая Пекин и других участников разбирательства территориальных притязаний в Южно-Китайском море придерживаться решения Международного третейского суда в Гааге, в котором рассматривается иск Манилы к Пекину, сообщает Reuters.

kremlin.ru Китайские военные моряки

«Мы считаем, что мир, основанный на соблюдении мировых институтов и правил, в интересах Великобритании и всех нас», — заявил глава британского правительства. «Мы хотим призвать Китай быть частью этого основанного на правилах мира. Мы всех призываем придерживаться этих решений…» — добавил он.

Напомним, Постоянная палата третейского суда в Гааге рассматривает иск Филиппин в адрес Китая по вопросу территорий в Южно-Китайском море. По мнению большинства аналитиков, решение суда будет вынесено в пользу Филиппин.

Власти КНР неоднократно заявляли, что не примут решения суда. Также на спорные территории в регионе претендуют такие государства, как Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.