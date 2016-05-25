Душанбе, 25 мая, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Воздержаться от ношения «чуждой для таджичек одежды» призвала глава Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана Идигул Косимзода на заседании, в котором приняли участие представители министерств социальной защиты, образования и науки, внутренних дел и здравоохранения, а также ГКНБ Таджикистана, заместители глав города Турсунзаде и района Рудаки, директора торговых центров и рынков города Душанбе. Об этом сегодня, 25 мая, сообщает «Азия-Плюс».

Vhijabe_ru Девушка в хиджабе

Идигул Косимзода также обратилась к присутствующим руководителям с просьбой усилить контроль за внешним видом своих сотрудниц и не допускать пропаганды одежды, чуждой таджикской культуре.

Напомним, ранее в Таджикистане против ношения «чуждой одежды» высказывался и президент страны Эмомали Рахмон. Выступая в Кулябском государственном университете в сентябре 2015 года, он заявил, что обеспокоен внешним видом местной молодежи.

«Почему вы подражаете чуждому? Думаете, что если наденете сатр и хиджаб, вам откроются двери в рай? Думаете, что вам забудутся ваши грехи? Лучше служите отцу и матери», — порекомендовал президент и рассказал, что говорит своей жене носить «белый платок так, как его надевают кулябские матери и женщины».