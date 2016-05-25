Москва, 25 мая, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Общественники подготовили специальную брошюру для российской молодежи о методах вербовки террористических организаций, в том числе запрещенной в России ИГ («Исламское государство», арабский акроним — ДАИШ). Брошюра будет распространяться среди студентов вузов. Об этом сегодня, 25 мая, заявила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина, сообщили в ОП РФ.

ИА REGNUM Террор

В брошюре опубликованы реальные истории людей, которые смогли выйти из-под влияния вербовщиков, и теперь, чтобы предостеречь сверстников, делятся своим опытом.

Брошюра, которую назвали «Страшная сказка ДАИШ», была подготовлена Российским фондом мира при поддержке Антитеррористического центра государств-участников СНГ и Совета муфтиев России.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Общественной палате РФ работает горячая линия по противодействию вербовщикам ИГ на территории России. Она открылась 1 августа 2015 года. За 8 месяцев работы поступило 76 обращений от граждан. Свои жалобы граждане могут оставить по бесплатному номеру телефона 8−800−700−8-800.

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