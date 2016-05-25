«Референдум о присоединении к России – один из возможных путей Донбасса»
Донецк, 25 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Народ Донбасса придерживался и до сих пор придерживается разных взглядов относительно своего будущего, в т.ч. в отношении России. Об этом в ходе прямой линии с жителями Херсонской области заявил глава ДНР Александр Захарченко.
«И главным достижением нашей республики на этот момент является как раз то, что это будущее перед нашим народом открыто. Разное будущее. И никто — ни американцы, ни вооружённые бандеровцы, ни олигархи — не смогут предписать нашему народу его будущее. Это и называется свобода — возможность самим решать свою судьбу и выбирать будущее. Жаль, что народ Украины на сегодняшний день лишён такого права», — заявил Захарченко.
По словам главы ДНР, референдум о присоединении к России — «это один из возможных путей развития Донбасса».
«Но, согласитесь, референдум надо проводить тогда, когда есть возможность реализовать тот выбор, который сделает народ. Вот референдум о независимости, который наш народ провёл 11 мая 2014 года, мы смогли реализовать, хотя и заплатили за этот выбор очень высокую цену. И как раз эта цена — жизни наших граждан, отданные в борьбе за независимость, — диктует нам необходимость довести до конца эту борьбу. Мы должны построить независимое государство, а потом будем решать всем народом, по какому пути пойти. Вы же понимаете, что мы все живём не в безвоздушном пространстве. Есть соседи, есть заинтересованные игроки на международной арене, есть само международное сообщество, от мнения которого зависит не только самостоятельное существование Донбасса, но даже благосостояние каждого нашего жителя. В конце концов, давайте не будем забывать, что для воссоединения нужна не только воля всех сторон, но и возможности — политические, экономические и т.д.», — подчеркнул Захарченко.
«Поэтому мы будем принимать решение о проведении референдума о присоединении к России тогда, когда будем уверены в том, что мы сможем реализовать выбор нашего народа, каким бы он ни был. А на сегодняшний день, кстати, как показывает социология, среди вариантов наиболее желательного будущего для наших людей есть как вариант присоединения к России, так и вариант суверенного независимого государства», — резюмировал глава республики.