Донецк, 25 мая, 2016, 12:39 — ИА Регнум. Народ Донбасса придерживался и до сих пор придерживается разных взглядов относительно своего будущего, в т.ч. в отношении России. Об этом в ходе прямой линии с жителями Херсонской области заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Глава ДНР Александр Захарченко

«И главным достижением нашей республики на этот момент является как раз то, что это будущее перед нашим народом открыто. Разное будущее. И никто — ни американцы, ни вооружённые бандеровцы, ни олигархи — не смогут предписать нашему народу его будущее. Это и называется свобода — возможность самим решать свою судьбу и выбирать будущее. Жаль, что народ Украины на сегодняшний день лишён такого права», — заявил Захарченко.

По словам главы ДНР, референдум о присоединении к России — «это один из возможных путей развития Донбасса».

«Но, согласитесь, референдум надо проводить тогда, когда есть возможность реализовать тот выбор, который сделает народ. Вот референдум о независимости, который наш народ провёл 11 мая 2014 года, мы смогли реализовать, хотя и заплатили за этот выбор очень высокую цену. И как раз эта цена — жизни наших граждан, отданные в борьбе за независимость, — диктует нам необходимость довести до конца эту борьбу. Мы должны построить независимое государство, а потом будем решать всем народом, по какому пути пойти. Вы же понимаете, что мы все живём не в безвоздушном пространстве. Есть соседи, есть заинтересованные игроки на международной арене, есть само международное сообщество, от мнения которого зависит не только самостоятельное существование Донбасса, но даже благосостояние каждого нашего жителя. В конце концов, давайте не будем забывать, что для воссоединения нужна не только воля всех сторон, но и возможности — политические, экономические и т.д.», — подчеркнул Захарченко.

«Поэтому мы будем принимать решение о проведении референдума о присоединении к России тогда, когда будем уверены в том, что мы сможем реализовать выбор нашего народа, каким бы он ни был. А на сегодняшний день, кстати, как показывает социология, среди вариантов наиболее желательного будущего для наших людей есть как вариант присоединения к России, так и вариант суверенного независимого государства», — резюмировал глава республики.