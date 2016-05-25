Ростов-на-Дону, 25 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Выпускникам Ростовской области теперь не нужно будет тратить время на поиски результатов ЕГЭ. О том, сколько они получили баллов за тот или иной предмет, они смогут узнать через смартфон. Мобильное приложение, действующее только для выпускников Дона, разработано только в Ростовской области. Об этом сообщила министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 мая.

rostov-gorod.info‬ Экзаменационный лист

«Ростовская область стала единственным регионом, который разработал мобильное приложение под названием «ЕГЭ в РО». Адаптировано для жителей Дона, поскольку имеет актуальную информацию только по нашему региону. Установить его можно на любой смартфон, оснащенный любой операционной системой, никаких проблем с этим возникнуть не должно. В нём достаточно большой спектр дополнительной информации. Например, можно позвонить по телефону «горячей линии» министру и задать интересующий вопрос. Узнать результаты ЕГЭ можно просто добавив свои данные паспорта», — сказала глава ведомства.

По словам Ларисы Балиной, важное, ответственное и серьезное испытание для тех, кто прощается со школьной скамьей и поступает в вузы в 2016 году пройдут 15,6 тыс. школьников. По сравнению с прошлым годом, число выпускников сократилось более чем на 1,7 тыс. человек. Это связано, в первую очередь, с демографическими процессами. Первоклашками становятся в последние годы все больше вчерашних дошколят, а вот число выпускников с каждым годом сокращается. Для сравнения: несколько лет назад выпускников в Ростовской области насчитывалось 22 тыс. человек.

Что касается количества предметов, сдаваемых в форме ЕГЭ, то оно не сократилось — 14, два из которых обязательны — русский язык и математика. Следует отметить, что в этом году большинство выпускников предпочли не профильную математику, а базовую. Базовая нужна для отметки в аттестате, профильная — для получения инженерной или экономической специальности.

Выпускники стали отдавать предпочтение предметам технического характера, поэтому в этом году существенно сократилось число учащихся последних классов, которые по выбору будут сдавать обществознание. Вместо этого они будут проверять свои знания по физике, биологии и информатике.

«Информатику, несмотря на сокращение выпускников, сдадут 1,4 тыс. человек (это 7% от общего числа выпускников). В 2015 году этот процент составлял 6%. Число сдающих физику увеличилось с 31 до 33%. Число любителей истории на прежнем уровне — 22%, биологию — с 19 до 21%», — привела данные спикер.

В первую очередь, рост связан с тем, что выпускники к этим предметам наиболее подготовлены, а также с наличием открытого банка данных заданий. По упражнениям прошлого года они могут самостоятельно проверить свои знания, проработать задания, вызывающие затруднения.

«В прошлом году мы разбирали ситуации, когда выпускники с очень высокими баллами, сдав обществознание, не смогли пройти по выбранным специальностям, например, экономические. Но если бы эти ребята, обладающие достаточно крепкими знаниями, выбирали информатику и сдали её, то наличие даже минимального порога позволила бы им выбрать другую специальность в выбранном ими вузе», — отметила министр.

Для сдачи ЕГЭ в Ростовской области подготовлено 123 пункта, в том числе, три пункта будут организованы на дому для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Все пункты соответствуют нормам информационной безопасности. Они оснащены глушилками, чтобы участники ЕГЭ не смогли воспользоваться сотовой связью.

Наблюдать за проведением единого госэкзамена можно будет в режиме онлайн, для чего в аудиториях установлены камеры. Более 4 тыс. федеральных наблюдателей будут следить за ходом сдачи ЕГЭ через интернет-портал. Также будет открыт региональный ситуационный центр. Это сделано для того, чтобы вовремя отреагировать на то или иное нарушение.

Резервные источники питания в аудиториях будут обязательно, так как июнь — не стабильный месяц по погодным условиям. И в случае отключения света экзамен на следующий день переносить не будут, как это было ранее.