Москва, 25 мая, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Киев использует любые, даже самые нелепые поводы, чтобы оттянуть момент рассмотрения важных документов. Россия, в свою очередь, во время встречи «нормандской четвёрки» представила предложения по законодательным актам, однако все понимают, что приняты они не будут. Об этом в прямом эфире передачи «Вести. doc» на телеканале «Россия 1» заявил 24 мая заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Железняк.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прикрытие

«Украинские власти не скрывали, что они будут всячески имитировать исполнение Минских соглашений, не будут действовать реально ни по вопросу прекращения огня, ни по вопросу освобождения военнопленных, ни по вопросу восстановления гуманитарной ситуации на Донбассе. По-прежнему людей убивают, по-прежнему сидит в тюрьмах украинских 6 тысяч ни в чём не повинных людей. По-прежнему ни один документ из тех, которые Киев обязан принять, даже не обсуждается серьёзно. Более того, используются любые поводы, даже самые нелепые, для того чтобы оттянуть момент рассмотрения любых документов», — отметил Сергей Железняк.

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Зампредседателя Госдумы напомнил, что во время разговора «нормандской четвёрки» Россия представила предложения по всем законодательным актам, притом в полном соответствии с теми соглашениями, которые были подписаны в Минске. Они соответствовали украинскому законодательству и были согласованы с руководством Донецкой и Луганской народных республик.

«Если руководствоваться доброй волей, эти документы могут уже этой весной или в начале лета быть рассмотрены и приняты на Украине. Но мы же понимаем, что они не будут ни рассмотрены, ни приняты. Если говорить про судьбу Донецка и Луганска, напомню, по результатам референдума, большинство жителей этих областей проголосовали за свою самостоятельность, за свой суверенитет. Часть этих территорий до сих пор оккупирована украинскими войсками, поэтому, если уважать международное право, уйдите, захватчики, с этих земель», — акцентировал Железняк.

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Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Пётр Порошенко в телефонном разговоре обсудили вопросы политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. В ходе беседы была отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия и другие аспекты.